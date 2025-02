Live TMW Inter, Inzaghi: "Sconfitta che fa male, in 9 anni mai creato così tanto a Torino"

23:09 - Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Cosa è successo nel secondo tempo?

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma non siamo riusciti a concretizzare. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato come il primo. Poi il gol di Conceicao ha spostato gli equilibri. Una sconfitta che fa male e se vogliamo arrivare dove vogliamo dobbiamo cambiare marcia. Ora non dobbiamo pensare di essere i più, ma i più bravi".

Cosa vi sta mancando negli scontri diretti?

"Dobbiamo cambiare il nostro percorso negli scontri diretti. Lo scorso anno siamo stati bravi, invece ora dobbiamo migliorare. In 9 anni qua allo Stadium non avevo mai creato così tante occasioni. Questa sconfitta ci farà male, ma ci porterà a lavorare ancora di più".

Come ti spieghi questi errori?

"Stasera la squadra a livello fisico stavamo molto bene. Abbiamo fatto una partita determinata e doveva essere più concreti. Il calcio non ti perdona nulla, ma il è anche questo".

Sulle prossime partite con Napoli e Atalanta...

"Lavoreremo e non dobbiamo fare proclami. Questo non basta, perchè vogliamo essere primi. Dobbiamo parlare poco e lavorare, ma non ho nulla da recriminare alla squadra".

Rifaresti gli stessi cambi?

"Abbiamo fatto dei cambi, perchè stavamo soffrendo la Juve. I cambi sono entrati molto bene e in quel momento avevamo sistemato la partita. Nel nostro momento migliore hanno segnato loro, la giocata di Kolo Muani e la palla che passa sotto Pavard. Dovevamo aiutarci".

Termina la conferenza stampa di Simone Inzaghi