Inter, Inzaghi silenzia le critiche ma il discorso rinnovo non è stato ancora trattato

Finale di Coppa Italia, successo nella semifinale di andata di Champions e quarto posto in campionato. La stagione di Simone Inzaghi ha avuto un acuto importante silenziando le critiche di questi mesi. Per il momento però non è ancora stato trattato il discorso riguardo alla sua permanenza. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, per far sì che il tecnico dell'Inter rimanga occorrerebbe probabilmente il rinnovo di contratto, situazione non ancora discussa che ma Zhang dovrebbe fare.