Ufficiale
Benevento, tra i pali arriva Sylla: contratto biennale con opzione di rinnovo fino al 2029
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È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Benevento "rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del portiere Alioune Sylla. Il giocatore senegalese, nato nel 2003, ha sottoscritto un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028 con l'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2029".
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