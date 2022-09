Inter, Inzaghi sorride: cautela su Calhanoglu, ma può tornare già subito dopo la sosta

vedi letture

Contro l'Udinese non ci sarà Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi ne dovrà fare a meno. Ma guardando più in là l'allenatore dell'Inter può sorridere. Come scrive La Repubblica, la distrazione che ha rimediato nell'allenamento di giovedì andrà sì curata bene, ma non lo terrà lontano dal campo da gioco per troppo tempo. Un paio di settimane, massimo tre. Nella migliore delle ipotesi il turco rientrerà subito dopo la sosta. Dovesse esserci bisogno di maggiore cautela, però, l'Inter non tarderà ad averne. C'è un altro tour de force alle porte.