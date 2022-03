Inter, Inzaghi: "Togliere Sanchez? Assolutamente no, stava tenendo il campo molto bene"

Dopo il successo per 1-0 di Liverpool, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Penso che ci sia un grande rimpianto. Abbiamo voluto con tutte le nostre forze questo ottavo di finale. Abbiamo preso dall'urna, insieme a City e Bayern, la migliore squadra d'Europa. Nei due confronti ce la siamo giocata ad armi pari, probabilmente paghiamo l'ultimo quarto d'ora della partita di andata. Secondo me abbiamo fatto due gare contro un avversario fortissimo".

Ultimo quarto d'ora dell'andata e lo scoramento dopo il primo gol è stato il grande rimpianto.

"Penso di sì. A San Siro nei primi 75 minuti la squadra meritava altro poi si è preso un gol su calcio d'angolo e poi il secondo gol è quello che ci ha piegato le gambe nella gara di andata. Siamo venuti qui ad Anfield a giocarcela nel migliore dei modi. Usciamo fortificati da questo doppio confronto contro una squadra fortissima con tanti rimpianti. Nel momento migliore nostro c'è stata l'espulsione di Sanchez che non ci voleva".

Rimpianto per non aver sostituto Sanchez?

"Assolutamente no perchè in genere sono molto attento ma in quel momento Sanchez stava tenendo il campo nel migliore dei modi e non l'avrei cambiato in una serata del genere".

Sono rimasti in panchina Dzeko, Gosens e Caicedo. Negli ultimi dieci minuti hai pensato a vincere la partita e portare a casa l'1-0 rischiando meno?

"Avevo un po' di problemi fisici. Stasera ho cercato di preservare Dzeko per la partita di Torino. Ho dovuto fare altri calcoli ma in quel momento non ho cercato di preservare l'1-0 ma ho cercato di tener la partita in ballo fino all'ultimo. Il rammarico è l'espulsione di Sanchez perchè avrei voluto vedere come sarebbe finita in quel momento perchè il Liverpool aveva risentito il gol di Lautaro".