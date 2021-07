Inter, Jovic proposto ai nerazzurri ma la priorità ora sono le uscite e l'esterno destro

Prosegue senza sosta la ricerca da parte dell'Inter di una quarta punta. Fra i profili accostati ai nerazzurri ci sarebbe anche Luka Jovic. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'agente del giocatore del Real Madrid, Ramadani, lo avrebbe proposto al club milanese ma per ora l'attaccante non sarebbe la priorità. Prima ci sarebbero le uscite e l’esterno destro.