Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: Dzeko preferito a Lukaku, Di Maria-Chiesa per Allegri

Inter e Juventus ripartono dall'1-1 dell'andata, dalle polemiche e dalla grazia a Lukaku, che però parte dalla panchina. In palio, la finale di Coppa Italia: fischio d'inizio alle 21 a San Siro, arbitro Daniele Doveri. Di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi ne cambia nove rispetto alla formazione di partenza vista a Empoli. Dzeko in coppia con Lautaro in attacco, Calhanoglu preferito a Brozovic in regia.

Massimiliano Allegri porta in campo sette novità dalla sconfitta interna col Napoli. Attacco leggero Di Maria-Chiesa vista l'assenza di Milik, Danilo va in panchina: Torna titolare Bonucci: non accadeva da marzo.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa. Allenatore: Allegri.