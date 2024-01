Inter, la Curva Nord: "Calcio ormai comandato dal vile denaro, ma a Riyad noi ci saremo"

L'Inter affronterà domani in Supercoppa Italiana la Lazio nel match valido per la semifinale del torneo. I nerazzurri, primi in classifica e agli ottavi di Champions League, sono lanciatissimi e i tifosi non vogliono far mancare il loro supporto ai propri beniamini. Anche in Arabia Saudita sarà infatti presente il cuore pulsante del tifo, che ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, rendendo nota a tutti la decisione in vista della gara di venerdì:

"La Curva Nord sarà presente a Riyad, in un calcio ormai comandato dal vile denaro, rimaniamo coerente alla scelta fatta l'anno scorso. Una promessa fatta da quando siamo bambini, un legame con i nostri colori che trascende ogni possibile bandiera, un amore per l'Inter che è in grado di superare ogni ostacolo e frontiera. Un viaggio che per molti sembra un'eresia, ma per noi significa l'ennesima dimostrazione del nostro eterno amore per i nostri colori. Che sia Arabia, Cina o Stati Uniti e giusto o sbagliato che sia, ovunque l'Inter giocherà, noi ci saremo!".

Simone Inzaghi in conferenza stampa si era rivolto anche ai tifosi arabi dell'Inter: "Chiedo lor di sostenerci, come hanno fatto lo scorso anno. Sappiamo che ce ne sono tanti qua e cercheremo di renderli felici come l'anno scorso".