Inter, la perfetta metafora del gol di Romelu Lukaku a Bologna

vedi letture

Nel girone di ritorno l'Inter riesce a fare una cosa e una soltanto: vincere. Nove successi in nove partite, andamento da scudetto. Come dopo calciopoli, quando i nerazzurri di Roberto Mancini misero in fila qualcosa come diciassette vittorie in Serie A, dominandola dall'inizio alla fine. Qui non è esattamente lo stesso, se non altro nella prima parte perché, appunto, dal giro di boa esiste una sola squadra ed è quella di Antonio Conte. Comandante di un'armata che pur non brillando, i tre punti li porta a casa lo stesso. Un esercito che sa solo andare avanti, non esistono scorciatoie, non si contemplano rallentamenti di nessun genere. Il gol decisivo al Dall'Ara di Romelu Lukaku lo dimostra, è la perfetta metafora di una squadra che non si ferma davanti a niente. Nemmeno quando finisce giù un compagno che pure ha appena urlato di dolore. Il centrale in prestito dal Lille, Soumaoro, stende Lautaro Martinez, ma Conte spinge i suoi uomini a proseguire proprio quando il Bologna si aspettava invece l'interruzione del gioco. E va così: Barella apre per Bastoni che triangola con Young, cross dell'ex Atalanta per Big Rom e 1-0 per l'Inter. Una sola direzione, nessuna deviazione. Mentalità chiara e potente di un gruppo che viaggia fortissimo verso il tricolore. Nessuno, questa è la verità, potrà impedirlo.