Inter, Lautaro: "Dissapori estivi? Risolti, siamo uomini. Ho gran rapporto con Calha"

Nell’intervista rilasciata oggi a Sky Sport, Lautaro Martinez è tornato sui dissapori della scorsa estate, quando una sua uscita, successivamente direzionata dal presidente Beppe Marotta verso Hakan Calhanoglu, aveva creato una frattura nello spogliatoio dell’Inter. Poi rimarginata molto presto: “Siamo uomini, dentro uno spogliatoio da tanto tempo - ha spiegato il capitano nerazzurro -. Siamo persone adulte, possiamo anche parlare: io sentivo quelle cose che ho detto, ma oggi sono il passato. Oggi ho un rapporto con Hakan e con tutti i giocatori della squadra, dirò sempre che il gruppo è la cosa più importante di tutte”.

L’argentino si è poi soffermato su cosa significherebbe fare propria la finale di Coppa Italia e di conseguenza portare a casa il double: “Significherebbe tanto, qui manca da tempo e anche la Coppa manca da due anni.

È un modo di finire la stagione nella maniera che abbiamo sognato: con difficoltà, ma da cui siamo usciti. Oggi abbiamo un trofeo in mano e cercheremo di prendere il secondo, in una partita difficile ma che cercheremo di portare a casa”.