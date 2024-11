Inter, Lautaro e Calhanoglu in gruppo e pronti per la Champions. Domani visite per Acerbi

L'Inter è tornata ad allenarsi dopo il successo contro il Verona nell'ultimo turno di campionato e per Simone Inzaghi arrivano buone notizie. Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, riporta infatti Sky Sport, hanno lavorato in gruppo e possono essere a disposizione per la partita di Champions League contro il Lipsia.

Il regista turco non aveva preso parte alla trasferta veneta ed era rimasto a Milano per recuperare al 100% dall'infortunio rimediato in Nazionale, mentre l'argentino aveva dato forfait tornando a Milano perché febbricitante. Entrambi saranno dunque al loro posto per sfidare la squadra tedesca, attualmente terza in Bundesliga.

Domani esami per Acerbi

Per domani, invece, sono previste le visite mediche per Francesco Acerbi, che si è infortunato proprio nei minuti iniziali della gara del Bentegodi: il difensore ha lasciato il campo dopo appena 15' di gioco a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra e nella giornata di lunedì si sottoporrà ad accertamenti per valutare l'entità dell'infortunio. Per l'ex Lazio, 36 anni, si tratta del secondo stop nel giro di poche settimane, dopo che a fine ottobre aveva saltato Juventus, Young Boys ed Empoli a causa di un problema al bicipite femorale.

Ecco di seguito il tabellino della gara del Bentegodi:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Daniliuc, Magnani, Dawidowicz (1' st Ghilardi); Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Harroui (1' st Dani Silva), Bradaric (1' st Lazovic); Tengstedt (25' st Suslov), Mosquera (1' st Sarr). A disp.: Berardi, Perilli, Faraoni, Lambourde, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, , F.Alidou, Cissè. All.: Zanetti

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi (15' De Vrij), Bastoni (17' st Frattesi); Darmian, Barella (1' st Zielinski), Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto (29' st Buchanan); Correa, Thuram (17' st Arnautovic). A disp.: Di Gennaro, Martinez, Pavard, Dimarco, Palacios, Dumfries, Taremi. All.: S. Inzaghi

Arbitro: Colombo

Marcatori: 17' Correa, 22' Thuram, 25' Thuram, 31' De Vrij, 41' Bisseck (I)

Ammoniti: Dawidowicz, Belahyane (H)