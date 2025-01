Inter, Lautaro è pronto al derby: "Abbiamo recuperato le energie. Stiamo bene come gruppo"

vedi letture

E' un derby che vale un trofeo. Il primo di questa stagione. Domani Inter e Milan si affronteranno a Riyad nella finale di Supercoppa Italiana. La squadra di Inzaghi ha superato l'Atalanta mentre i rossoneri di Conceiçao si sono imposti sulla Juventus nelle rispettive semifinali. In vista dell'ultimo atto di questa competizione, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha incontrato i media in conferenza:

Da capitano come sta la squadra di fronte al primo trofeo dell'anno?

"Benissimo, credo che abbiamo recuperato le energie anche se manca ancora un giorno e due allenamenti. Stiamo bene come gruppo come squadra, affrontiamo una squadra forte come il Milan che è l'unica che ci ha battuto in campionato. Sarà una sfida bella da giocare, prepareremo la gara per togliere qualcosa al Milan".

Che ricordi hai del gol qui a Riyadh dell'anno scorso?

"Venire a giocare qui è stato importante in passato ed è stato importante aver vinto la coppa. È bello, sono riuscito a fare gol in due finali giocate qui: domani ci sarà la terza e sarà un derby, è importante preparare bene perché con l'Atalanta è stata una partita fisica però ci siamo come squadra. Faremo una grande gara".

Leggi la conferenza stampa di Lautaro Martinez