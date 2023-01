Inter, Lautaro: "La fascia da capitano è un grande orgoglio, ho fatto tanti sacrifici per questo"

Intervistato da Inter TV, l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha commentato la vittoria dell'Inter: sul campo della Cremonese "Era una partita molto difficile, visto il risultato che avevamo fatto a San Siro con l'Empoli. La squadra si è messa a lavorare a testa bassa, sapevamo che era una partita difficile contro una squadra che gioca per un obiettivo. Loro hanno fatto un gol difficile da evitare, poi siamo stati bravi a restare in partita e far girare il risultato dalla nostra parte. La fascia da capitano è un motivo di orgoglio, ho fatto tanti sacrifici per questo, anche la mia famiglia è orgogliosa. Cerco sempre di aiutare i compagni, se arrivano i gol è meglio per la squadra".

Quanto è bello giocare con Dzeko?

"Lui è un giocatore importantissimo per la squadra, conosciamo bene la sua carriera, ha fatto sempre bene. E' incredibile, cerco di imparare da lui e da tutti gli altri, è l'unico modo per far alzare il livello. Sono molto contento che stia facendo bene".

Martedì c'è l'Atalanta, poi il derby..

"Abbiamo un paio di giorni per preparare la Coppa Italia, è una competizione importante perché ti porta a giocare un trofeo. Dobbiamo recuperare energia e poi pensare al futuro"