Inter, Lautaro Martinez: "All'inizio fatto un po' di fatica, nella ripresa abbiamo avuto più spazi"

Dopo il pareggio contro il Barcellona, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Abbiamo fatto un po' di fatica all'inizio perché loro pressavano alto e la palla non arrivava pulita a noi. Nel secondo tempo abbiamo avuto più spazio e lo abbiamo sfruttato. Sono cose che prepariamo. Onana ha un calcio importante e quando ha il pallone in mano mi ha visto che ho fatto un movimento, Piqué era distratto e per fortuna Robin è partito dall'altra parte, l'ho visto e poi è merito suo".