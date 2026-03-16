Inter, Lautaro Martinez spera di tornare con la Fiorentina, ma non verranno presi rischi inutili

In un Inter in crisi di risultati manca come il pane un leader carismatico e trascinatore come lo è capitan Lautaro Martinez. Mai come nelle ultime settimane si è avuto l'impressione che esiste una squadra con l'argentino ed una senza. Un trend, sottolinea La Gazzetta dello Sport, evidenziato anche dai numeri, visto che nel 2026 la percentuale di vittore con il Toro in campo è del 77% e crolla al 33% quando il capitano è rimasto fuori.

Nel percorso di recupero, comunque, si intravede la luce in fondo al tunnel e nella seconda parte di questa settimana, si legge sulla rosea, Lautaro dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni in vista della trasferta del Franchi contro la Fiorentina, posticipo della 30^ giornata in programma domenica 22 marzo alle 20:45. Nonostante il poco margine, l’obiettivo dell’argentino è strappare una convocazione e rientrare in campo per un po’. L’ultima volta era stata il 18 febbraio, nel primo tempo dello sciagurato playoff di Champions contro il Bodo.

Tuttavia, sottolinea il quotidiano, lo staff medico nerazzurro darà l'ok solo e soltanto ci fossero le condizioni perfettamente favorevoli. Lautaro Martinez non verrà assolutamente forzato viste le successive partite all'orizzonte e la corsa scudetto da blindare.