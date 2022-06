Inter, Lazaro resta in uscita: anche la Fiorentina sull'esterno austriaco

Secondo quanto riportato da Sportal.it, la Fiorentina avrebbe mostrato interesse per l'esterno Valentino Lazaro, di proprietà dell'Inter ma nella passata stagione in prestito al Benfica. Il giocatore è in uscita dai nerazzurri che vorrebbero così far cassa. Lo riporta Firenzeviola.it