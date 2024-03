Inter, le interviste di Acerbi non sono piaciute. Il rinnovo è più lontano

vedi letture

Il caso Francesco Acerbi è chiuso, ma gli strascichi continuano a farsi sentire. Nella giornata di ieri, il difensore nerazzurro ha rotto il silenzio, rilasciando un'intervista al Corriere della Sera. Una mossa per dare la sua versione sulle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus nell'ultima gara contro il Napoli, e magari anche per mettere un punto definitivo alla questione.

Inter infastidita. Ne scrive Tuttosport oggi. Secondo il quotidiano torinese, il club nerazzurro non ha gradito l'intera gestione mediatica della vicenda. Ad Acerbi sarebbe stato consigliato un basso profilo, tenuto però solo a fasi alterne. La società non ha gradito soprattutto le dichiarazioni al rientro dalla nazionale, ma anche l'intervista al quotidiano milanese sarebbe stata evitata volentieri.

Futuro da scrivere. Così, il destino del difensore centrale, che Simone Inzaghi schiererà titolare già contro l'Empoli e poi anche da qui a fine campionato in diverse occasioni, è tutto da decifrare. Acerbi era vicinissimo al rinnovo con l'Inter prima dell'affaire, al punto da essere in procinto di firmare un nuovo contratto con scadenza 2027 e possibilità per il club di risolvere già nel 2026. Una vicenda che adesso rischia di cambiare in maniera definitiva le carte alla sua carriera con l'Inter.