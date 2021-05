Inter, Marotta: "Persi 70 milioni di introiti. Per questo le possibilità di mercato saranno ridotte"

vedi letture

Parlando a Radio anch'io sport, sulle frequenze di Rai Radio 1, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato anche del futuro che attende la società: "Sappiamo che siamo in un momento difficile per lo sport, non solo nel calcio, e questo incide inevitabilmente nelle decisioni dei grandi club. Noi ad esempio abbiamo perso circa 70 milioni di introiti. Anche per questo la "potenza" sul calcio mercato sarà ridotta. I confronti saranno legittimi, giusti, così come saranno fatti in altri club. Tutti assieme bisogna ragionare su certi costi che sono certi e sui ricavi che invece sono incerti".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Beppe Marotta!