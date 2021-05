Inter, Marotta sulla crisi del calcio: "Il modello di riferimento di oggi non è più sostenibile"

Intervistato da Sky, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche dei problemi economici del calcio moderno: "Come si è arrivato a questo indebitamento?

"Il modello di riferimento di oggi non è più sostenibile, i costi lievitano sempre. Noi dobbiamo lavorare sul contenimento dei costi, non è facile a seguito di quello che è successo. Non ci sono responsabilità, è una situazione catastrofica che è capitata improvvisamente. Oggi programmare è molto facile, quando eravamo dentro non potevamo fare altrimenti".