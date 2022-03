Inter, Marotta: "Vicinanza di Zhang importante, guardiamo al futuro con grande ottimismo"

Prima del match contro il Liverpool, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita strana in cui non avremo meritato di perdere. C'è grande rammarico per quella che è stata la partita di San Siro".

Cosa è importante per l'Inter stasera?

"E' sicuramente un test importante nel discorso della crescita di alcuni nostri giocatori che assaporano per la prima volta un'esperienza del genere. Nel percorso di crescita ci sono queste situazioni in cui non abbiamo raccolto quanto seminato serva per il futuro per capire che il calcio è fatto di cinismo. Non c'è nulla da rimproverare ai nostri giocatori, stasera abbiamo l'obbligo di provarci nonostante il pronostico ci sia avverso".

Quanto può rimanere Zhang?

"La vicinanza è un fatto importante. C'è una squadra in campo e una fuori dal campo formata dal presidente e dal management. Abbiamo creato un tutt'uno che dia entusiasmo. La presenza del presidente è la testimonianza più eclettica di questo concetto".

l Liverpool ha costruito piano piano, aggiungendo giovani del vivaio. C’è un piano simile all’Inter?

"La pandemia ha segnato un momento difficile per tutti e anche per l'Inter. Dobbiamo guardare al futuro con grande ottimismo cercando di valorizzare le nostre risorse che provengono da uno dei migliori settirroi giovanili del mondo. Dobbiamo guardare con un occhio positivo, dall'altro ricordo quando Klopp è arrivato qua, al di là delle difficoltà ha costruito mattone dopo mattone una realtà importante. Considero Klopp uno dei migliori allenatori al mondo e considero questa squadra assolutamente una delle migliori al mondo".

I tifosi sono una risorsa?

"Direi importantissima. Ho visto fra ieri e oggi un grande entusiasmo. Stanno riassaporando un palcoscenico che mancava da diverso tanto. Arrivar fino qua è un sacrificio notevole ed è giusto che venga ripagato con una prestazione giocata fino all'ultimo muto con la massima intensità".