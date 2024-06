Inter, martedì l'elezione del nuovo presidente: voci di corridoio rivelano di un italiano

Via-vai dichiarato in quel di Viale della Liberazione a Milano per i primi di giugno. Martedì ci sarà il Consiglio di Amministrazione, per eleggere il nuovo CdA e il presidente dell'Inter. Indiscrezioni - rivela Sky Sport - dicono che possa essere un italiano il prescelto, ma l'identità precisa resta ancora un mistero. Dopodiché verrà affrontato il rinnovo di mister Simone Inzaghi, già toccato - seppur marginalmente - nel primo confronto in cui ha conosciuto la proprietà e prima ha pensato di fissare i paletti della prossima stagione, con le esigenze della squadra per la ripresa degli allenamenti e l'inizio della prossima stagione.

Si entrerà nel vivo della trattativa in termini di cifre d'ingaggio del tecnico di Piacenza, per adeguare il nuovo contratto, ma non ci saranno problemi. Il rinnovo di Nicolò Barella, al pari con quello di Inzaghi e Lautaro (ormai in rampa di lancio per la chiusura) sono tasselli che presto verranno incastrati.