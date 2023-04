Inter-Milan, da mercoledì via alla vendita dei biglietti per il ritorno di Champions: tutte le info

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Inter ha reso noti i dettagli per l'acquisto dei biglietti per la sfida contro il Milan, semifinale di ritorno di Champions League in programma il prossimo 16 maggio alle ore 21 allo stadio San Siro. La vendita avverrà esclusivamente sul sito Inter.it in tutte le fasi.

FASE 1 – ABBONATI SERIE A 22-23 CONFERMA POSTO

La prima fase prenderà il via alle ore 16.00 di mercoledì 26 aprile e riguarderà gli abbonati alla Serie A 22-23, i quali potranno confermare il loro esatto posto di abbonamento, al miglior prezzo, fino alla mezzanotte di lunedì 1 maggio.

Nella giornata di martedì 2 maggio, dalle 10.30 a mezzanotte, sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA o alla squadra ospite. Si tratta dei settori R-S di primo anello rosso, 160-162 nel primo anello arancio, 268-270 di secondo anello arancio e tutto il secondo anello blu: avranno la possibilità di scegliere per sé un posto qualsiasi tra quelli disponibili. Saranno quindi i primi a poter scegliere anche tra i posti non confermati dagli abbonati, allo stesso miglior prezzo garantito.

Per entrambe le fasi sarà necessario utilizzare il numero della tessera Siamo Noi, sulla quale è caricato l’abbonamento di campionato, per concludere l’acquisto. Tutti i biglietti saranno tuttavia emessi in formato elettronico PDF e non verranno quindi caricati sulla tessera SiamoNoi.

FASE 2 – ABBONATI SERIE A 22-23 VENDITA ANTICIPATA

Dalle ore 10.30 e fino alla mezzanotte di mercoledì 3 maggio, gli abbonati potranno invece acquistare un massimo di 2 biglietti, scegliendo qualsiasi posto disponibile, in tutti i settori dello stadio. La prevendita consente di agevolare l’acquisto di biglietti da parte degli abbonati, che potranno andare allo stadio insieme agli amici interisti, ai familiari o semplicemente regalare un evento unico a chi ha il DNA Nerazzurro. E’ solo uno dei tanti vantaggi di essere abbonati!

FASE 3 – SOLO SOCI INTER CLUB

Giovedì 4 maggio, dalle 10.30 alla mezzanotte dello stesso giorno, la vendita sarà riservata ai soli Soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per ordine, purché tutti soci attivi alla stagione 2022-23. Il sistema di vendita online controlla infatti in tempo reale che l’anagrafica degli acquirenti corrisponda ad un socio Inter Club attivo per la stagione 22-23. I biglietti acquistati durante questa fase possono essere ceduti soltanto ad un altro socio Inter Club.

FASE 4 – SOLO TITOLARI TESSERA SIAMO NOI

Dalle ore 10.30 di venerdì 5 maggio sarà il turno dei titolari di tessera SiamoNoi, sottoscritta entro martedì 18 aprile. Potranno acquistare fino a 2 biglietti per transazione fino alla mezzanotte di domenica 7 maggio.

EVENTUALE VENDITA LIBERA

La vendita libera degli eventuali biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10.30 di lunedì 8 maggio, solo online su inter.it/tickets.

SETTORE OSPITI AC MILAN

Il settore dedicato alla tifoseria ospite sarà il secondo anello blu, come da tradizione storica nei Derby di Milano e in accordo tra i Club. La vendita sarà organizzata da AC Milan secondo le modalità comunicate nei prossimi giorni.