Inter, Mkhitaryan: "Strafelici di aver vinto lo scudetto, volevo segnare a tutti i costi"
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Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro la Lazio: "Cerchiamo di fare una bella partita, di vincere perché non significa niente che abbiamo vinto il campionato. Dobbiamo essere seri, fare le cose perbene".
Lo scudetto è arrivato anche grazie al tuo gol...
"E' stato bellissimo, sono felice per la squadra e anche per me stesso che volevo segnare a tutti i costi".
Cosa avete fatto in questi giorni?
"Niente, abbiamo festeggiato. Siamo strafelici per questo traguardo, andiamo avanti".
Com'è stato incontrare il Papa?
"E' stata una bella esperienza, incontrarlo non è una cosa che succede tutti i giorni".
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