Inter, Mkhitaryan: "Strafelici di aver vinto lo scudetto, volevo segnare a tutti i costi"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro la Lazio: "Cerchiamo di fare una bella partita, di vincere perché non significa niente che abbiamo vinto il campionato. Dobbiamo essere seri, fare le cose perbene".

Lo scudetto è arrivato anche grazie al tuo gol...

"E' stato bellissimo, sono felice per la squadra e anche per me stesso che volevo segnare a tutti i costi".

Cosa avete fatto in questi giorni?

"Niente, abbiamo festeggiato. Siamo strafelici per questo traguardo, andiamo avanti".

Com'è stato incontrare il Papa?

"E' stata una bella esperienza, incontrarlo non è una cosa che succede tutti i giorni".