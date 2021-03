Inter, nome nuovo dalla Repubblica Ceca per il centrocampo: piace il '96 Provod

vedi letture

Dalla Repubblica Ceca arriva un nome nuovo per la mediana dell'Inter. Secondo quanto riferiscono alcuni media cechi, come riporta SportMediaset sul suo sito - la dirigenza nerazzurra starebbe seguendo con attenzione le ultime uscite di Lukas Provod, promettente centrocampista classe '96 in forza allo Slavia Praga e nel giro della Nazionale ceca. Per capire se si tratta di verità o di semplici voci di mercato non resta che attendere.