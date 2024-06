TMW Inter, nuovo incontro per il rinnovo di Inzaghi: l'agente è arrivato in sede

Entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter è stato il protagonista della scorsa stagione guidando il gruppo alla conquista dello scudetto numero 20. Il contratto dell'allenatore andrà in scadenza il 30 giugno 2025 e la società è al lavoro da tempo per cercare di blindarlo per poter creare un ciclo vincente. La firma non è mai stata in discussione ma certamente vanno limati alcuni dettagli.

I dettagli

E questi dettagli riguardano la durata che è ancora da definire, se fino al 2026 con opzione oppure direttamente fino al 2027, mentre l'ingaggio che Inzaghi percepirà dovrebbe essere sui 6,5 milioni di euro più bonus. La sensazione è che oggi possa essere il giorno decisivo per il semaforo verde in attesa che Inzaghi possa mettere finalmente gli autografi su quello che sarà il nuovo contratto.

Tinti arrivato in sede

Proprio in questi minuti l'agente del tecnico Tullio Tinti, insieme a Paolo Castellini, hanno raggiunto la sede dell'Inter per un nuovo summit con la dirigenza, a pochi giorni dal primo, e trovare la quadra. In settimana è anche possibile che in sede si veda direttamente Inzaghi, anche per il vertice di mercato a cavallo tra le stagioni.