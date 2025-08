Inter, obiettivo fare cassa con gli esuberi: Premier su Taremi, Asllani vuole l'Italia

Inter in ballo con la telenovela Lookman, ma anche con diverse uscite. Tra i giocatori fuori dai piani nerazzurri c'è anche Mehdi Taremi, reduce da una stagione deludente che di certo non contribuisce ad aumentare i pretendenti. Ci sono, comunque, sondaggi effettuati da diversi club con l’agente del calciatore. Della lista dei partenti fanno parte anche Kristjan Asllani, Sebastiano Esposito e Tomas Palacios.

Come riporta il Corriere dello Sport, Taremi è nel mirino dei club inglesi (oltre al Besiktas), pronti a pagare la cifra compresa tra 8 e 10 milioni chiesta dall’Inter. Le società interessate sono Fulham, Leeds, Nottingham e West Ham, le cui disponibilità finanziarie potrebbero fare la gioia dei nerazzurri nell’accumulare altro tesoretto da reinvestire nell’attuale sessione di mercato.

La condizione posta dall’iraniano è quella di rimanere in Europa, per provare a giocarsi le sue carte ad alti livelli con un ultimo contratto importante a 33 anni. L’Inter vuole monetizzare il suo arrivo a parametro non solo in quanto tale, ma anche per sgravarsi da un contratto da 3 milioni all’anno che andrebbe a scadenza a giugno 2027, con la necessità di dover effettuare una svendita la prossima estate. La prossima settimana potrebbero arrivare novità importanti. Per quanto riguarda gli altri esuberi, Asllani, Sebastiano Esposito e Palacios vogliono restare in Italia e quindi sarà più difficile monetizzare. L'albanese ex Empoli, per esempio, nelle scorse settimane ha detto no al Betis Siviglia. Difficile piazzarlo in Serie A, soprattutto partendo da una richiesta di 18 milioni.