TMW News Inter padrona. Juventus, la grande occasione mancata

Nel corso del TMW News spazio alle considerazioni sull'Inter che ieri battendo il Parma ha conquistato lo scudetto. con Adelio moro in collegamento ci si sofferma su Chivu che alla prima esperienza da tecnico in una big è riuscito a centrare questo grande traguardo. Si punta l'attenzione anche sui giocator che sono stati i veri protagonisti di questa stagione nerazzurra e si prova ad immaginare anche la squadra del futuro. Naturalmente ci sarà anche un focus sulla lotta Champions: si analizza il clamoroso ko del Milan contro il Sassuolo e anche la battuta d'arresto della Juve contro il Verona già retrocesso.

La gioia di Chivu

Grande soddisfazione da parte del tecnico nerazzurro che ha anche ripercorso il suo cammino di questa annata: "Ho cercato di fare del mio meglio - ha detto a Sky Sport - quello che ho imparato da giocatore, nei sei anni di gavetta nel settore giovanile e nei tre mesi al Parma, consapevole del fatto che tutto cambia in uno spogliatoio come quello dell’Inter, che devi stimolare e fare certe cose. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo di ragazzi meravigliosi, che lavora bene da anni, che ha avuto allenatori che hanno avuto tanto, ed è anche merito loro tutto quello che è stato costruito in questi anni. Hanno messo la faccia, nonostante le difficoltà e le cose subite l’anno scorso, cercando di essere competitivi: nove mesi sono una maratona, bisogna fare più punti di altri e mettere una consistenza che ti consenta di sognare”.

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