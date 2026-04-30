TMW News Inter, voglia di festeggiare. Il Como e il suo modello

Nel corso del TMW News di oggi ci si concentra sul campionato con una serie di interviste a personaggi di spicco del nostro calcio. si parte da Giancarlo Antognoni per poi ascoltare anche la voce di Carlo Alberto Ludi, ds del Como. Fari puntati sul club lariano e sulla crescita progressiva da parte della squadra di Fabregas.

Il modello Como

"La critica sui pochi italiani è forse quella che capisco meno", ha detto il dirigente. "Il Como sta investendo sul settore giovanile, e su professionisti di giovane età in prima squadra. Non abbiamo portato nessun giocatore da settori giovanili stranieri nella prima squadra: i giocatori che abbiamo approcciato sono già nel circolo delle rispettive Nazionali. La prima squadra è la manifestazione di come il giovane talento possa performare anche in Serie A: di giovani italiani in prima squadra ancora non ne abbiamo, ma è un progetto per un futuro a medio-lungo termine. Intanto ci siamo prefissati l'obiettivo Primavera 1 e ci stiamo lavorando, con ragazzi come Pisati e Baralla che stanno crescendo molto e speriamo arrivino in prima squadra".

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