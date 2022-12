Inter, per Scalvini si prova ad anticipare i tempi. Le big europee rischiano di scatenare un'asta

vedi letture

Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City sono le rivali più accreditate per l'Inter nella corsa di Giorgio Scalvini, 19enne difensore dell'Atalanta. Una concorrenza che, come scrive il Corriere dello Sport, rischia di innalzare ancora la valutazione del cartellino del giocatore, già attorno ai 40 milioni di euro. Per questo motivo il club meneghino vorrebbe cercare di anticipare i tempi strutturando l'operazione già in queste settimane in vista, poi, della prossima estate. Da non escludere, infine, che l'Inter decida d'inserire il cartellino di Giovanni Fabbian, talentuoso centrocampista attualmente in prestito in Serie B alla Reggina, come contropartita tecnica.