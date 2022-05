Inter, presto contatto per il ritorno di Lukaku? La formula sarebbe un prestito di 1 anno più 1

Anche il Corriere dello Sport parla del possibile, seppur complicato, ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Il giocatore, si legge, spinge per il ritorno in nerazzurro ma il rapporto col Chelsea è tutto da valutare, visto il cambio imminente di proprietà e la possibile permanenza di Marina Granovskaia alla guida dei Blues almeno fino a settembre.

La formula può essere un ostacolo. Domani possibile contatto?

Fra i tanti ostacoli all'operazione c'è quello della formula. L'Inter potrebbe chiudere solo in prestito, con i nuovi regolamenti che però non prevedono passaggi superiori ai 12 mesi in questo senso. Il belga però vorrebbe una soluzione più stabile, che vada oltre la singola stagione. Per questo sarebbe necessario un accordo, non formalizzabile, riguardante anche il prestito per la seconda stagione con riscatto nel 2024. Secondo il quotidiano già domani potrebbe esserci una possibile svolta, quando l'intermediario incaricato di parlare con l'Inter, Sebastien Ledure, potrebbe fissare un summit con Ausilio e Marotta.