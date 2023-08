Inter, prima offerta ufficiale per Pavard: 25 milioni. Il Bayern ha detto no

Prima offerta ufficiale dell'Inter per Benjamin Pavard. Secondo quanto riportato dal quotidiano BILD, la dirigenza nerazzurra ha messo sul piatto 25 milioni di euro per il difensore francese del Bayern Monaco. Il club tedesco però ha rifiutato tuttavia la prima offerta del club meneghino, con cui ha trattato a lunghissimo il trasferimento di Sommer, e al momento chiede una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Da tempo Pavard ha chiesto la cessione e ultimamente ribadito la sua volontà al club: da capire se i nerazzurri continueranno nell'inseguimento al francese.

Sulla possibilità di giocare nel campionato italiano ha detto:

"Gioco ormai da sette anni in Germania. Ho ancora molti amici a Stoccarda. Con il Bayern Monaco ho vinto tutto. Gioco per vincere e sono disponibile per valutare nuovi progetti interessanti, ma da difensore centrale", le sue parole in una vecchia intervista alla Gazzetta dello Sport.