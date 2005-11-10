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Inter, primi contatti con l'entourage di Romero. Ora è lui la priorità sul mercato

Inter, primi contatti con l'entourage di Romero. Ora è lui la priorità sul mercato TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 12:40Serie A
I nerazzurri lavorano alla pista che porta al centrale del Tottenham: dopo il confronto fra club, ecco quello con gli agenti del giocatore

L'Inter si guarda intorno per i rinforzi da questo calciomercato estivo e in questi ultimi giorni la priorità sembra essere cambiata. I nerazzurri sono consapevoli di dover necessariamente rinforzarsi sia sull'esterno di destra che in difesa, ma i fari si sono spostati dalla scelta del giocatore per il dopo-Dumfries a quella del centrale, con il nome di Cuti Romero che è balzato in cima alla lista.

Primi contatti fra l'Inter e gli agenti di Romero

Come riporta Fabrizio Romano infatti l'Inter ha avviato, dopo i contatti avuti con il Tottenham, i primi contatti anche con gli agenti di Cuti Romero. Il difensore argentino ex Genoa e Atalanta potrebbe ritornare nel nostro campionato anche se, va sottolineato, il prezzo del cartellino potrebbe frenare un po’ il club di viale della Liberazione. Il Tottenham infatti per il centrale vorrebbe una cifra che si aggira sui 50 milioni di euro.

Esterno in stand-by

Ecco che dunque ogni discorso per il rinforzo sulla fascia di destra sembra essere ora in stand-by, nell'ottica di centrare prima il colpo di spicco per la difesa, dopo le partenze di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi per il reparto arretrato. Prima il difensore e poi l'esterno, sembra essere questa la via scelta in questi giorni dall'Inter, che lavora alla pista-Romero.

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