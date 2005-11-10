Ufficiale Trento, rinforzo in mezzo al campo dal Genoa: arriva Grossi in prestito

Il centrocampista classe 2006 arriva dopo essersi messo in mostra con la Primavera rossoblù: "Ottime impressioni su questa squadra. Voglio crescere fisicamente e mentalmente"

"A.C. Trento 1921 S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2027) da Genoa Cricket and Football Club i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Jacopo Grossi, che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2027". Con questa nota il club gialloblù ha annunciato un rinforzo per il proprio reparto mediano prelevando il promettente prodotto del vivaio ligure che ha esordito lo scorso anno in Serie A.

La carriera di Grossi e il debutto contro il Lecce

Nato a Savona il 6 ottobre 2006, Grossi è cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Nella stagione 2024/2025 si è messo in evidenza con la Primavera rossoblù, collezionando 27 presenze complessive, impreziosite da una rete e due assist. Nella passata stagione ha totalizzato 18 presenze, due reti e due assist nel campionato Primavera 1. Le buone prestazioni offerte con la formazione ligure gli sono valse anche la prima convocazione in Serie A e il debutto nella massima serie, avvenuto lo scorso maggio nella sfida contro il Lecce.

Le parole del centrocampista

Grossi è pronto per vestire la maglia gialloblù: «Sono molto felice di essere qui. Mi considero un centrocampista tecnico, al quale piace prendere palla, costruire il gioco dal basso e giocare con personalità. Dopo aver affrontato il Trento in amichevole ho avuto un’ottima impressione della squadra: è un gruppo che ama tenere il possesso e questo, insieme al confronto con il mister e alla sua idea di calcio, mi ha convinto ulteriormente della scelta di venire qui. Per questa stagione voglio crescere, sia dal punto di vista fisico sia mentale, oltre che dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi».