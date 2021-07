Inter, priorità al terzino destro: Bellerin il preferito, Dumfries il piano B

In casa Inter la priorità sul mercato è un esterno destro che possa colmare il vuoto lasciato da Hakimi. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il preferito è Hector Bellerin dell'Arsenal. Il giocatore piace da tempo, Inzaghi ha dato il suo ok: i Gunners lo valutano 25 milioni ed hanno aperto al prestito con obbligo di riscatto, ma l'Inter punta al diritto di riscatto. Se i Gunners aprissero, la trattativa si chiuderebbe in poco tempo. Il piano B è l’olandese Denzel Dumfries: valutazione simile a Bellerin. Più semplice, in teoria, agganciare Davide Zappacosta. Ma il Chelsea, dopo due prestiti consecutivi, preferirebbe un addio definitivo.