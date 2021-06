Inter-PSG, trattativa serrata per Hakimi. I nerazzurri possono dire sì a 70 milioni più bonus

Inter e PSG continuano a trattare, senza sosta, per trovare la quadra su Achraf Hakimi. Il marocchino è il giocatore individuato da Ausilio e Marotta per risanare, almeno in parte, le casse societarie dell'Inter e la trattativa con i parigini è ben avviata. Ma ancora non così vicina alla fumata bianca: i nerazzurri, che partivano da una richiesta di 80 milioni di euro, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbero accontentarsi di 70 milioni cash più bonus per arrivare alla cifra voluta. Il PSG per il momento è arrivato a 60, ma non è da escludere un rilancio nelle prossime ore. Magari quello decisivo.