Inter, può arrivare anche il rinnovo di Dumfries. Cifre e dettagli della proposta nerazzurra

Dopo lo scintillante inizio di stagione, tanto con l'Inter quanto con la maglia dell'Olanda, Denzel Dumfries potrebbe essere uno dei prossimi giocatori a prolungare il proprio contratto con la società nerazzurra, secondo quanto spiegato oggi dal Corriere dello Sport.

L'esterno è da mesi al centro di interessi di mercato e la prossima estate, complice una scadenza sempre più vicina e una stagione che potrebbe consacrarlo fra i top del ruolo, le sirene potrebbero suonare con maggiore intensità. Per questo l'Inter sta valutando l'idea di proporre un rinnovo fino al 2027 con ingaggio alzato fino a 4 milioni di euro netti a stagione. Un modo per ricompensare l'olandese della sua crescita, ma anche per avere più forza in sede di eventuali trattative, col suo cartellino che comunque non scenderà da una valutazione di partenza di 50 milioni di euro.