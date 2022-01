Inter, quale futuro per Pinamonti? Contropartita per Scamacca col Sassuolo. C'è la Fiorentina

vedi letture

Il futuro di Andrea Pinamonti è al centro di molte voci negli ultimi giorni e La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto delle possibili destinazioni dell'attaccante di proprietà dell'Inter che in questa stagione ha segnato 7 gol in 20 presenze. Il suo destino potrebbe incrociarsi con quello di Gianluca Scamacca, visto che piace molto ai nerazzurri che potrebbero mettere sul piatto, nella trattativa con il Sassuolo, proprio il cartellino di Pinamonti, visto che i neroverdi lo seguono con interesse. L'altra opzione è invece rappresentata dalla Fiorentina, che in estate dovrà cercare il sostituto di Dusan Vlahovic.