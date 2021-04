Inter, Ranocchia e Kolarov verso lo svincolo: c'è l'idea Maksimovic a parametro zero

vedi letture

L'Inter pensa a Nikola Maksimovic per rinforzare la retroguardia a basso costo. Come riporta Tuttosport, infatti, i nerazzurri starebbero valutando il possibile ingaggio a parametro zero del centrale in scadenza di contratto col Napoli.

In uscita dalla Beneamata, con le stesse modalità, ci sarebbero d'altronde i due difensori Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov.