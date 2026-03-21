Inter, ritorno di fiamma per Nico Williams: con lui Chivu potrebbe cambiare modulo
L'Inter torna su Nico Williams, può essere lui l'innesto di livello internazionale a cui la proprietà nerazzurra starebbe pensando per alzare il livello della rosa durante la prossima estate. Lo scrive il portale L'Interista, secondo il quale il talento dell'Athletic sarebbe un fattore decisivo anche per cambiare l'assetto di gioco di Chivu.
Con il passaggio al 3-4-2-1, infatti, lo spagnolo verrebbe impiegato alle spalle dell'unica punta, in una posizione che ne vedrebbe valorizzate le doti in termini di dribbling e capacità di rompere le linee grazie alla sua velocità e alla sua straordinaria progressione. Il suo acquisto avrebbe, dunque, un duplice significato: dimostrare l'intenzione di voler competere ai più alti livelli nelle prossime stagioni e agevolare l'adozione di un nuovo sistema di gioco che possa essere funzionale all'applicazione delle idee del tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
Prima di affondare il colpo per Nico Williams, l'Inter ha bisogno di ricavare cifre significative dalla cessione di un big attualmente presente in rosa. Solo su questa base, infatti, la dirigenza nerazzurra potrà andare alla carica per consegnare a mister Chivu quel giocatore capace di alterare lo spartito coadiuvandolo nel difficile, ma ambizioso, progetto di rinnovamento della sua Inter.