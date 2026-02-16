La pubalgia lo frena, Athletic e Spagna in apprensione per Nico: Mondiale a rischio?

Atteso come uno dei protagonisti dell’Athletic Bilbao, Nico Williams sta vivendo una stagione 2025-2026 difficile, segnata dai continui problemi fisici. L’esterno non è mai riuscito a trovare continuità: in 26 presenze totali ha messo a segno 4 gol e 6 assist, numeri rispettabili ma lontani dalle aspettative, soprattutto dopo gli interessamenti del Barcellona nelle ultime due sessioni di mercato estive.

La responsabile di questa flessione è una pubalgia persistente che lo limita da mesi. Già a novembre Williams aveva raccontato il suo calvario: "Mi sento bene, ma soffro per questo infortunio. Posso fare alcune cose, ma non sono al 100%. È un problema complesso, chi l’ha provato lo sa. Ho scartato l’operazione e sto seguendo le cure giuste". Nonostante gli sforzi, la situazione non è migliorata: Nico è stato costretto a saltare anche la sfida vinta sul campo dell’Oviedo (1-2) in Liga.

Preoccupato anche il fratello e compagno di squadra Iñaki Williams, che ha raccontato: "Da settembre trascina dolori continui. Ci sono giorni in cui sta bene, altri in cui è difficile. Sembrava migliorato, ma ora sembra essere di nuovo in difficoltà". Anche l’allenatore dell’Athletic, Ernesto Valverde, ha ammesso l’apprensione: "Nico soffre e non è al 100%. È un problema ricorrente, per lui e per noi. Al momento non è pienamente disponibile". Con la Coppa del Mondo FIFA alle porte, per Williams jr. il recupero diventa una vera e propria corsa contro il tempo. La stampa spagnola ipotizza un rientro non prima di aprile, con il rischio concreto che possa perdere la competizione internazionale, privando la Spagna di uno dei suoi elementi più offensivi e incisivi sulle fasce.