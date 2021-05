Inter, sabato nuova festa all’esterno di San Siro: tra le ipotesi l’ingresso contingentato

vedi letture

I tifosi dell’Inter sono pronti a celebrare squadra e staff sabato prossimo al termine di Inter-Sampdoria, match programmato per le ore 18. Ci sarà quindi una nuova festa, e le autorità sono al lavoro per evitare che si crei una nuova folla come accaduto domenica in Piazza Duomo. Come scrive ‘Il Corriere della Sera’, oggi il Cts lombardo si riunirà per decidere il da farsi: possibile anche l’ingresso contingentato nei piazzali antistanti lo stadio. Nel frattempo la Lega Calcio non ha ancora risposto alla Questura, la quale aveva chiesto di anticipare il fischio d’inizio alle 15 per evitare sforamenti del coprifuoco fissato alle ore 22.