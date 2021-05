Inter-Sampdoria, tifosi fuori da San Siro per festeggiare lo scudetto: le immagini

Oggi alle 16:57 Serie A

Il match delle 18 contro la Sampdoria sarà l'occasione per i tifosi dell'Inter per salutare la formazione di Antonio Conte, seppur fuori dallo stadio di San Siro, per la prima volta dopo la matematica della vittoria dello scudetto. Dall'esterno del 'Meazza' arrivano le prime immagini dei tifosi nerazzurri in festa.

