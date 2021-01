Inter, Sanchez verso il recupero: può andare in panchina contro il Crotone

Il Corriere dello Sport si occupa delle ultime vicende di casa Inter in vista della prossima gara allo Scida contro il Crotone. Alexis Sanchez ieri ha svolto una parte della seduta in gruppo e una parte da solo, potrebbe essere convocato per andare almeno in panchina a Crotone. Niente da fare invece per Pinamonti e Vecino che potrebbero recuperare con la Roma o per la Coppa Italia con la Fiorentina. Toto formazione: in avanti spazio a Lukaku e Lautaro, in mezzo Barella, Brozovic e Vidal con Hakimi e Young sulle corsie esterne. Oggi la squadra si sottoporrà ai tamponi fissati, come da protocollo, poi ritiro in vista della sfida di domani alle 12.30 che segnerà la ripartenza della Serie A.