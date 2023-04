Inter, se dovesse partire Onana c'è già il sostituto: mirino puntato su Vicario dell'Empoli

Possibile cambio in porta per l'Inter. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttsport, qualora Onana dovesse essere ceduto nella sessione di mercato estiva, i nerazzurri potrebbero puntare Guglielmo Vicario, estremo difensore dell'Empoli che sta facendo benissimo in queste stagioni.