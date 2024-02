TMW Inter, Sensi ha superato le visite col Leicester. Ma la fumata bianca ancora non c'è

A meno di un'ora dalla chiusura del mercato inglese, arrivano aggiornamenti in merito al trasferimento di Stefano Sensi dall'Inter al Leicester. Il giocatore è partito nel pomeriggio per l'Inghilterra e ha superato con successo le visite mediche. L'operazione però ancora non si è sbloccata definitivamente.

Questo non per problemi legati al permesso di lavoro, voce circolata in queste ore dall'Inghilterra. Il giocatore, infatti, rispetta i requisiti per giocare in un campionato inglese come la Championship. Il tema è legato ai paletti del Fair Play Finanziario che le Foxes devono rispettare per non incorrere in sanzioni della UEFA.

Le parti sono a lavoro e contano comunque di trovare una soluzione in questi minuti, ma al momento il passaggio di Sensi al Leicester non si è ancora concretizzato...