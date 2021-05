Inter, senti Emerson Royal: "Torno al Barcellona, hanno deciso di puntare su di me"

vedi letture

Il PSG sembra aver messo ormai nel mirino Achraf Hakimi. Leonardo adora la freccia marocchina ed è pronto a fare follie. L’Inter, in ogni caso, non vorrà farsi trovare impreparata e vorrebbe accaparrarsi Emerson Royal, attualmente al Betis Siviglia ma in procinto di approdare al Barcellona. Ma proprio dal ritiro della nazionale verdeoro Emerson, in conferenza stampa, ha dato per fatto il suo ritorno in Catalogna, dopo l’esperienza maturata con gli andalusi: "È noto che ho un contratto triennale con il Barcellona. Quindi dal mese di luglio tornerò lì. Il Barcellona è già in contatto con il Betis e vuole puntare su di me per il prossimo campionato. E sono naturalmente felice perché è il club per cui ho sempre sognato di giocare".