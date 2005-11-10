Modric arrivato in Australia: le immagini dell'abbraccio con i tifosi del Milan (e non solo) a Perth

Il centrocampista croato pronto ad unirsi alla squadra di mister Amorim. Con lui c'è anche Jashari

Luka Modric è sbarcato in Australia. Dopo aver usufruito di un periodo di sosta più lungo a seguito dell'impegno ai Mondiale, il croato è infatti arrivato a Perth dove si trova il Milan per la tournée estiva: al suo arrivo - come testimoniano le immagini del club rossonero sui social - tanti tifosi ad accoglierlo, tra maglie rossonere e croate.

Ecco anche Jashari

Continuano dunque i rientri dei reduci rossoneri dal Mondiale. Oltre a Modric, i rossoneri hanno riaccolto Ardon Jashari. Domattina inizieranno a lavorare, verosimilmente a parte, mentre più tardi sono attesi anche altri due rientri dal Mondiale: arriveranno in hotel a Perth anche i due belgi Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. Dopodiché mancheranno solamente due calciatori all'appello: Mike Maignan e Adrien Rabiot, che si uniranno direttamente a Milanello al rientro dalla tournée.