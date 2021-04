Inter, si lavora al rinnovo fino al 2024 di Agoumè. Sul francese dello Spezia c'è il Bayern

Tra gli osservati speciali di Spezia-Inter di domani ci sarà sicuramente Lucien Agoumé. Il centrocampista è di proprietà dei nerazzurri ma in prestito al club ligure nel quale è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella prima, vera, stagione nel calcio dei grandi dopo la fine del percorso nel settore giovanile meneghino. Una crescita, quella dell'ex Sochaux, che ha convinto l'Inter, pronta a valutarlo per la formazione di Antonio Conte in vista del prossimo anno. Una convinzione che ha portato la dirigenza lombarda a lavorare al rinnovo di contratto fino al giugno 2024 complice, anche, l'interesse del Bayern Monaco nei confronti del ragazzo. In ogni caso, qualora si decidesse per l'addio questo non si concretizzerà per un'offerta inferiore ai 15 milioni di euro.