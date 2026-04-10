Inter, si parla di un ritorno di Pea in nerazzurro. Potrebbe coordinare il progetto Under 23

Fulvio Pea ha lasciato l’incarico di dt dell’Albania e per lui adesso si parla di nuovi incarichi dirigenziali in Italia. Visto l’annunciato addio di Tarantino, il profilo di Pea è stato subito accostato all’Inter, ma il classe ’67 non sarà il prossimo responsabile del settore giovanile nerazzurro, con Sbravati che, se dovesse lasciare la Juventus, resta in pole, fa sapere oggi Tuttosport.

"Sentivo fosse il momento di stare più vicino alla famiglia"

Questo il messaggio di saluto dell'ex tecnico: "Dopo sette anni lontano dall’Italia ho pensato fosse il momento di rientrare per stare più vicino alla famiglia. Un ringraziamento speciale va al presidente Duka: le sue idee mi hanno arricchito, porterò nella mia nuova situazione professionale più determinazione e coraggio nell’affrontare le problematiche".

Idea Under 23, ma c'è anche l'ipotesi di vederlo in FIGC

Eventualmente potrebbe essere proposto a Pea un ruolo da coordinatore dell’Under 23 nerazzurra, ma attenzione ad un potenziale incarico in FIGC. Il calcio italiano ha sicuramente un gran bisogno di dirigenti bravi ed esperti che sappiano innovare e in questo senso il nome di Pea, che ha vissuto tanti anni nel settore giovanile, potrebbe essere quello buono.