Inter U23, rinforzi anche fuori dal campo: Vecchi resta in panchina, nello staff può tornare Pea
L’Inter continua a costruire il proprio futuro, non solo sul campo ma anche a livello strutturale. Il progetto della seconda squadra, impegnata in Serie C, resta centrale nei piani del club nerazzurro, che starebbe valutando importanti novità organizzative.
Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, non ci sarà alcun cambio sulla panchina della formazione U23, dove Stefano Vecchi rimane saldo. L’idea, piuttosto, è quella di inserire nuove figure di esperienza per rafforzare il progetto.
In quest’ottica, potrebbe arrivare Roberto Sbravati dalla Juventus come responsabile del settore giovanile, una mossa che confermerebbe la volontà dell’Inter di investire con decisione sul vivaio.
Per quanto riguarda invece la squadra U23, prende quota il possibile ritorno di Fulvio Pea. Un nome già noto all’ambiente nerazzurro, avendo guidato in passato le giovanili con risultati significativi. Attualmente direttore tecnico della nazionale albanese, Pea potrebbe tornare con un ruolo legato allo sviluppo e alla crescita del progetto.